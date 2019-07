La segnalazione: "Mancato ritiro dell'umido in zona Pieve Acquedotto"

"Nelle giornate prestabilite per il ritiro dell'umido, in zona Pieve Acquedotto, vicino all'uscita dell'autostrada; non passa Alea a ritirare il pattume. L'evento si è ripetuto più di una volta. La zona in questione é un'area lavorativa piena di capannoni sove spesso le quantita di pattume sono rilevanti. Risultato: lavoratori costretti a riportare all'interno del capannone il contenitore pieno di pattume e aspettare il prossimo ritiro.... sempre se avverrà" segnala Chiara in una lettera inviata a Forlitoday