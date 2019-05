Via Bruciapecore, una residente: "Non sappiamo dove buttare l'umido, non ci hanno dato i bidoncini"

Segnala Perla: "Sabato 25 maggio ci viene tolto il bidone condominiale dell’umido, 8 famiglie che non sanno dove buttare la spazzatura. Ad oggi Alea non ci ha ancora saputo rispondere .. questa mattina, avendo messo fuori i bidoni del sotto lavello ci siamo presi anche un richiamo... ma se non abbiamo i nuovi bidoncini dell'umido, dove dobbiamo metterlo? Premetto che quando consegnarono i bidoni ci vennero dati solo quelli da mettere sotto al lavello... uno la raccolta differenziata la fa anche volentieri.. il più è capire dove buttarla!"