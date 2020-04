Oggi ho ricevuto le beneamate mascherine.. Come da foto allegata, segnalo che non sono per nulla conformi. Che protezione possono dare a me e ai miei familiari delle mascherine non sigillate e imbucate nella buca delle lettere? Ho fatto la segnalazione anche al Sindaco, che mi ha confermato che provvederanno ad un nuovo invio. Mi chiedo: rispediranno le mascherine a tutti i cittadini che le hanno ricevute in queste condizioni? Che spreco di risorse e tempo!