Disservizi al pronto soccorso: "Abbiamo atteso dieci ore"

Recita la segnalazione di Alex: "Desidero segnalarvi un disservizio, l'odissea biblica avvenuta ieri 25 marzo 2019 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni dove premetto è la prima volta che vado. Purtroppo la mia compagna per l'esecuzione di una (semplice) depilazione presso un istituto ha ricevuto un taglio netto da strappo nelle parti intime, tra l'altro altra cosa grave da segnalare ma in sede diversa. Andiamo con urgenza e allarme al PS dove iniziano a riscontrarsi i primi disagi dato che il PS sembrava un campo reduci di guerra, trovando anche arroganza e maleducazione da parte del personale. Tempi d'attesa lunghissimi: siamo entrati al PS alle ore 12, siamo usciti alle ore 22.30. Chiaramente non sono stato l'unico a manifestare malumore per la situazione in atto".