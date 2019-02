Segnala Maurizio: "Buongiorno, vorrei portare a conoscenza di questa situazione di disservizio. In via Alberi il servizio di svuotamento del bidone dei pannolini è inesistente. Alea è stata avvisata della situazione da diversi residenti della zona. La società di gestione dei rifiuti aveva assicurato lo svuotamento oggi insieme al ritiro del secco. Purtroppo questo non è avvenuto. La situazione è decisamente peggiorata perché quella che invio è la foto della settimana scorsa"