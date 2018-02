Bus con le porte rotte ha viaggiato col freddo e le porte aperte

Voglio segnalare gli ormai troppo frequenti disservizi della società Start Romagna, in special modo quello che riguarda la linea scolastica S2. Purtroppo viene utilizzato per questo servizio un bus ormai obsoleto che già più volte ha lasciato "a piedi" in mezzo alla strada gli studenti. Oltre ciò nella giornata di ieri 26 febbraio per un guasto alle porte ha percorso la tratta Forlì - Vecchiazzano e ritorno con le porte aperte e ricordo che oltre al freddo che come sappiamo incombe in questi giorni a Forlì, i trasportati sono per la totalità minorenni e non oso pensare cosa sarebbe successo se uno di questi fosse caduto dalla porta aperta in corsa. Tutto ciò ricordando a me stesso che il costo dell'abbonamento è cresciuto dai 145 euro circa dello scorso anno ai 200 euro circa di quest'anno. Inoltre nonostante la raccolta firme, molte zone rimangono scoperte.