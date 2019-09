"Pago un servizio di ritiro rifiuti. Si rompe un vetro e l'operatore non pulisce"

Recita la segnalazione: "Vorrei segnalare un disservizio da parte di Alea nel ritiro di rifiuti ingombranti quest'oggi. Tre pezzi ritirati al modico prezzo di 15 euro e uno di questi aveva uno specchio che nel movimentarlo si è frantumato e i vetri sparsi per strada e marciapiede non sono stati raccolti. L'operatore ha avvertito ed è andato via lasciato vetri di varie dimensioni pericolosi in terra ed è toccato a noi pulire. E se era una casa di una persona anziana che non riusciva a farlo? Rimanevano li? Questo servizio l'ho pagato anche tanto aggiungerei e non spetta a me pulire".