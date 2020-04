"Pagamento solo col bollettino postale"

Non ho più parole per descrivere l'ennesimo disservizio di Alea ambiente. Mi sono collegato al sito per pagare il conguaglio del servizio rifiuti e ho amaramente verificato che si può saldare il conto solo tramite bollettino postale con relativo addebito di 2 euro e non con il bonifico che con l'home banking è gratuito. Credo che siano gli unici al mondo che non ti permettano di pagare col bonifico ma solo col bollettino postale.

Paolo M.