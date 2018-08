"Queste sono solo alcune immagini di come il comune tiene in ordine il verde pubblico. Siamo praticamente in una giungla con le erbacce che si stanno appropiando di marciapiedi . Mi vergogno quando vengono clienti , specie dall'estero e mi chiedono perchè ci sia un tale degrado! Piu che disservizio stá diventando un degrado. Villa selva zona via Giorgi, qua siamo abbandonati" si legge nella segnalazione di Flavio