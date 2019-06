La segnalazione: "Disservizi sulla linea 156 Forlì-Ravenna"

Recita la segnalazione: "I pendolari che lavorano al sito chimico di Ravenna segnalano che continuano a persistere disaggi per la tratta Forlì Ravenna e viceversa, svolta dalla linea 156, con tempi decisamente lunghi pari ad circa un ora e mezza. Inoltre sono sottoposti ad inspiegabili cambi, non sempre precisi e puntuali, o come avvenuto lunedì alle ore 17,25, il mezzo in coincidenza ha effettuato altro percorso, lasciando tutti i pendolari appiedati. I lavoratori si sono visti costretti ad intraprendere a piedi il trasferimento dalla stazione a piazza Caduti, ed in condizioni climatiche non certo piacevoli. Purtroppo si ripresenta quanto già lamentato in diverse altre circostanze e difatto pronosticato ai vertici Start non più tardi di una settimana fa, al cambio di orario estivo. Un servizio di trasporto che lascia periodicamente a piedi i suoi utenti direi che ha fallito la sua mission. Saluti ".

Pietrantonio Ricci