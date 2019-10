"Divieto non rispettato in via Quarantola"

Recita la segnalazione: "Diversi mesi fa telefonai ai vigili urbani per richiamare la loro attenzione sul fatto che nella via Quarantola che va da viale Risorgimento a viale dell'Appennino vige un divieto di transito a fasce orarie escluso mezzi pubblici, di soccorso e per chi vi abita. Nessuno lo rispetta e come non bastasse non danno nemmeno la precedenza dove è previsto creando un grande caos nella rotatoria di viale dell'Appennino e via Del Partigiano. Purtroppo la situazione è rimasta invariata anche nei mesi estivi dove le scuole sono chiuse".