Una donazione di nuovi libri alla biblioteca "ABC" della scuola primaria Manzoni

La biblioteca “ABC” della scuola primaria “A. Manzoni” si arricchisce di nuovi libri. La cerimonia ufficiale della donazione di nuovi volumi da parte della famiglia di Beatrice Cerini si è svolta lunedì 3 Giugno ed è stato un bel momento di festa per tutta la comunità scolastica, un modo per ricordare la figura della maestra Beatrice Cerini a cui è intitolata la biblioteca. I libri donati riguardano l’opera omnia di Gianni Rodari e della casa editrice Giunti di Firenze (divulgazione per ragazzi). Per l’occasione erano presenti la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 4 “Annalena Tonelli” Anna Starnini, l’ex dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna Giancarlo Cerini, Lorella Zauli del Cidi di Forlì, le Dirigenti Ornella Paganelli e Patrizia Cenci. Per gli alunni che hanno partecipato numerosi alla cerimonia c’è stato anche un intervento di animazione e una merenda in biblioteca.