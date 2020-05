Vorrei segnale che l'associazione "Ettore: un sorriso per l’Africa" in occasione del decimo anniversario dalla morte di Ettore Capacci, ha emesso buoni spesa per 1.050 euro per le famiglie in difficoltà dell'unità pastorale San Martino in strada, Grisignano, San Lorenzo, Collina, Carpena e Magliano.