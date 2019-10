"Fanno festa al giardino vicino i Portici, ma poi non puliscono i rifiuti"

Recita la segnalazione: "Segnalo l'ennesimo e reiterato gesto di inciviltà che va avanti da molto tempo presso i giardini della zona I Portici. Le foto che vi allego documentano lo stato di sporcizia che si presenta tutti i giorni, attorno alla zona attrezzata di giochi per bambini. Gli "autori" sono i cinesi che tutte le sere, finchè la temperatura lo consentirà, si radunano in questa zona per danzare (le donne) e i bambini (per giocare) e gli uomini, bontà loro, a guardare. Potevano essere di qualsiasi nazionalità, lo avrei segnalato comunque, ma va da sé che sono cinesi. Bellissimo che si incontrano, che fanno attività per svagarsi e divertirsi, ma perché poi devono lasciare questo mondezzaio? Tutti i giorni la stessa storia: la sera ballano, giocano e sporcano senza mai pulire e/o sforzarsi a non sporcare proprio. La stessa segnalazione la farò anche alla Polizia Locale. Quello che colpisce poi ancora di più è l'indifferenza con cui la cosa viene vissuta: nessuno dei residente proprio lì dice nulla, tanto meno viene fatto un controllo preventivo da parte di chi dovrebbe farlo".