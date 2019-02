Pasticceria colma di rifiuti, la titolare: "Alea è puntuale solo quando deve riscuotere..."

Dice Cristina, del Bar Pasticceria Paradiso su via Ravegnana: "Ho telefonato dal 5 Febbraio 2019 tutti i giorni e mi è stato risposto “domani”. Ho mandato e-mail su loro suggerimento e ancora niente, l’ultimo operatore, matricola *** mi ha congedata con “non è pervenuta nessuna richiesta” e avrebbe aperto il 20 Febbraio 2019 la nostra pratica. Ma per quanto tempo mi devo far prendere in giro? Però quando è il momento di riscuotere sono puntuali. Spero che la situazione migliori..."