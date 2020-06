"Dove lo metto il pedone? In via Tomba sosta a ridosso delle strisce bianche"

Recita la segnalazione: "Sempre in via Tomba, la scena si ripete puntualmente ogni giorno. Automobili in sosta ai lati della carreggiata, a ridosso delle strisce bianche che delimitano gli unici spazi utili ai pedoni per poter percorrere via Tomba in sicurezza, mentre veicoli di ogni genere e tipologia si incrociano in entrambe le direzioni, occupando praticamente quel minimo di spazio che resta per circolare a piedi. Se ci aggiungiamo le altissime velocità con le quali molti automobilisti e autotrasportatori percorrono questa via e l’assenza di almeno un marciapiede, allora la frittata è fatta. Sono sempre più del parere che urge la costruzione di marciapiedi e l’installazione di dossi, se proprio non è possibile installare almeno un autovelox. Chi percorre questa strada di Forlì a piedi rischia tanto e nel 2020 la trovo una cosa inaccettabile. Non è giusto, non è corretto ma soprattutto non è per niente sicuro".