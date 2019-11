"È già la 2' volta che non mi viene ritirato il bidone, prima umido e ora plastica, solo perché nei pressi del mio marciapiede c'era parcheggiato qualcuno. Anche se i bidoni erano perfettamente visibili e accessibili; il netturbino non si è disturbato a toccarlo con il risultato che a me cittadina che pago quello che devo e faccio la raccolta differenziata come mi viene chiesto, resta il bidone pieno fino alla settimana dopo (ovviamente poi ci sarà un un'esubero di immondizia) ma secondo loro questo e un problema nostro? Io direi che queste cose vanno risolte

Per non dire che spesso quando versano la plastica non si preoccupano di quella che cade e quindi anziché pulire ,sporcano".