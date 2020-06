Eccesso di velocità, assenza di marciapiedi e sosta irregolare in via Tomba

Sono stufo di questa situazione. Da anni ormai assisto al “gran premio di Forlì”, automobili e veicoli commerciali che sfrecciano a velocità a dir poco illegali anche in presenza di pedoni che davvero non sanno dove poter camminare in sicurezza. Ebbene sì, perché in via Tomba a Vecchiazzano nel 2020 non esistono marciapiedi, ma soltanto le strisce bianche (dove ancora sono visibili) che delimitano i margini della carreggiata. Ad aggravare la situazione, resa già pericolosissima dagli automobilisti che percorrono questa strada di Forlì ad altissime velocità, c’è anche la questione parcheggi, ovvero auto parcheggiate per ore e qualche volta anche giorni a ridosso delle strisce bianche ai lati della carreggiata, rendendo praticamente inesistente ed inutilizzabile lo spazio necessario ai pedoni per poter camminare in sicurezza. Dopo aver già effettuato due segnalazioni al Comune di Forlì, ad oggi di controlli in zona neanche l’ombra. Sono stufo. E come me credo molti altri residenti in via Tomba.