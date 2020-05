Efficienza e rapidità del Comune dopo la segnalazione

Voglio complimentarmi pubblicamente con il Comune di Forlì che in questa occasione è stato solerte ed efficiente nel risolvere una problematica che avevo segnalato con la app Rilfedeur, molto utile e funzionale. La mattina dell'8 maggio ho segnalato un pavimento dissestato e pericoloso; soltanto 5 giorni dopo, ieri pomeriggio sono intervenuti operai che hanno sistemato il tutto, come da foto allegate. Complimenti a chi ha ideato e gestisce la app per le segnalazioni e al Comune che in tempi rapidissimi è intervenuto e risolto... Bravi bravi