Dopo il brutto incidente il ringraziamento a soccorritori e sanitari: "Onore a voi"

"Tutto inizia il 2 marzo quando ho avuto un brutto incidente. Una macchina mi ha investita mentre ero in bici. Mentre arrivavano i soccorsi 4 militari di cui non conosco i nomi, mi sono stati tutto il tempo vicino cercando dì tranquillizzarmi. E non basterebbero tutte le parole del mondo per ringraziarli. Arrivata al pronto soccorso ho avuto in assistenza incredibile da parte di tutti. Gli infermieri ortopedici non mi hanno lasciata un attimo, nonostante la situazione attuale che stiamo vivendo. Il Reparto Ortopedia Traumatologia mi ha trattata come una regina sempre assistita in modo celere. Grazie di tutto. Onore a voi".

Emanuela Calce