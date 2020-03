Volevo fare un appunto sui nostri politici.. In un emergenza così forte molte aziende in crisi cosa fanno.. Mettono in cassa integrazione i loro lavoratori. Se lo Stato in un momento così di crisi profonda i suoi servitori, cioè i politici, li mettesse a 1500 euro al mese almeno per un anno. Tutti e dico tutti. Non vedo cosa ci sia di strano. Poche chiacchiere e fatti, quello vogliamo. Bisogna tirare fuori le p..... E il problema è trovare chi ce l'ha.