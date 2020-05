"Ennesima campana del vetro usata come punto di discarica abusiva"

Recita la segnalazione di lunedì: "A Forlì, in via Carlo Cattaneo, angolo via Giovita Lazzarini, c'è una campagna del vetro, l'ennesima usata come punto di discarica abusiva. Il cartello affisso da un residente, legittimamente stanco dell'abituale abuso, recita: "Questa non è una discarica, il pattume tenetelo a casa vostra". La domanda sporge spontanea: Gli ignoranti (alla stregua di Homo di Neanderthal), sono tali perché non hanno mai avuto neppure un'ora di educazione civica a casa propria, oppure sono semplicemente ignoranti causa abbandono precoce della scuola dell'obbligo e quindi analfabeti?".