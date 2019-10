Erbacce alte al posto di aiuole, abbandono delle piccole aree verdi a Roncadello

In tanti anni da quando le hanno create, le aiuole attorno alla rotonda principale di Roncadello sono state "curate" solo una volta poiché è stato raso tutto a zero....adesso è da almeno un paio di anni che nessuno fa niente....solo i fiori della rotonda centrale sono curati poiché seguiti privatamente da chi sponsorizza la sua attività nella rotonda.. anche la barriera acustica creata per minimizzare il rumore tra strada e scuola elementare dalla parte di via Due Ponti è una distesa di erbacce. ...i marciapiedi sono pieni di erbacce per non dire delle piante che spaccano il cemento..... è una vergogna!