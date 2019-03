Rifiuti, una cittadina: "Esistono gli ecocentri, andateci..."

Dice Laura: "Desideravo informare tutti i cittadini, che gli ecocentri di Alea hanno ampliato gli orari di apertura per il conferimento di tutti i materiali, ogni volta che sono andata sono entrata praticamente subito . Perciò invito tutti i cittadini ad utilizzarle, ingombranti misti (materassi) mobili, sedie vecchie da giardino stendipanni, lavatrici ecc.... macerie chi più ne ha più ne metta, non si paga. E' gratuito, utilizzatele per favore. Inoltre mi sono informata sembra che per il ritiro di ingombranti a domicilio si paghi 15 euro per 6 pezzi, indipendentemente dalle dimensioni"