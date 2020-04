Recita la segnalazione: "Altri stati europei stanno pensando di far riaprire le scuole a maggio e da noi si parla solo di come far riaprire il campionato di calcio e come poter andare al mare. Come pensa di gestire il governo questa cosa. Non si parla nemmeno di centri estivi. Tra poco partirà la fase 2 e i nostri figli li lasciamo a casa da soli mentre noi genitori andremo a lavorare?"