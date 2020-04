Fatture Alea, confronto con quella precedente di Hera

Sono arrivati i conguagli Alea per l'anno 2019 e, finalmente, siamo in grado di capire quanto si è pagato e fare il confronto con la vecchia gestione Hera. Primo atto il confronto secco del totale (tasse comprese) fra le due annate. Risultato: aumento secco di circa il 10 % (verificato su 3 utenze e senza variazioni di nucleo familiare e di stile di vita). A questo risultato occorrerebbe poi aggiungere che mentre Hera effettuava gratuitamente il ritiro degli ingombranti e degli sfalci/potature voluminose, Alea questo lo prevede solo a pagamento. Inoltre Hera favoriva l'uso delle isole ecologiche riconoscendo uno sconto, seppur minimo, su quanto conferito, mentre pare che l'indirizzo di Alea vada in direzione diametralmente opposta. Ultima nota: ma sul conferimento del secco indifferenziato non si era diffusa la informazione che Alea comprendeva in tariffa un ritiro per ogni componente la famiglia più uno? Perché allora vengono fatturati tutti a circa 20 euro cadauno? Qualcuno ha pure riferito che avendo diritto a 3 svuotamenti, ma avendone effettuato solo uno se ne è trovati fatturati 3!