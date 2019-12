"Finalmente le striscie pedonali"

Recita la segnalazione: "Con grande soddisfazione, ho visto che finalmente che a San Lorenzo in Noceto in via Borsano sono state fatte le striscie pedonali. Non so è merito della mia segnalazione fatta circa venti giorni fa. Mancavano da oltre sei mesi, dopo che era stato rifatto il manto stradale. Come si vede dalla foto, ora si può attraversare con più sicurezza".