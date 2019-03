Il titolare di un negozio del centro: "Campana del vetro davanti all'ingresso. E crea problemi ai disabili"

Una campana del vetro davanti all'ingresso del negozio ed esattamente a fianco dello stallo per disabili, con possibili problemi per chi, con una carrozzina, deve scendere o salire da un mezzo. Il negozio è il "Brain Fusion", specializzato in elettronica, videogames e nuove tecnologie, di piazzale Melozzo degli Ambrogi, in pieno centro a Forlì. A segnalare il caso è uno dei titolari dell'attività, Marco Pasquali: "In realtà all'inizio pensavo che fosse uno scherzo di Carnevale, fatto da qualche amico del negozio - scrive su Facebook - Sono uno a cui piacciono gli scherzi, ma poi ho realizzato che martedì grasso era già passato..."

"Ma dico io - prosegue Pasquali sul social network - si può essere così storditi? Non mi voglio rovinare il fegato per cui meglio prenderla sul ridere, ma adesso chiameremo qualcuno. In quella posizione oltre che rovinare la visibilità ad un negozio crea forte disagio ai nostri clienti disabili (e ne abbiamo diversi ) che usano quel posto per uscire con la carrozzina"