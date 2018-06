"Manutenzione stradale inesistente e inciviltà degli utenti della strada": la segnalazione di un lettore

Recita la segnalazione di Ale: "Questi semplici scatti fanno riflettere sulla condizione di scarsa sicurezza stradale, manutenzione stradale ordinaria e inciviltà generale in cui versa la nostra amata Forlì. In una delle foto ci troviamo all'altezza del campus universitario. Si nota molto bene come le strisce di uno dei più "utilizzati" attraversamenti pedonali della città , siano totalmente deteriorate e oramai invisibili; in aggiunta sulla destra si può osservare come il piccolo cartello che indica l'attraversamento, sia quasi totalmente coperto dalla chioma dell'albero e quindi invisibile. La foto si completa con un ciclista al centro, che decide di non utilizzare la liberissima pista ciclo-pedonale alla sua destra , ma di pedalare spensierato nella corsia delle auto, tra l'altro in una via dove la carreggiata è particolarmente stretta e trafficatissima di giorno".

"Nelle altre foto un furgone ostruisce totalmente la pista ciclabile e in un'altra un cespuglio impedisce di transitare sul marciapiede. Purtroppo sono scene e situazioni che possiamo osservare quotidianamente girando per Forlì. Amministrazioni che non programmano interventi di manutenzione adeguata, forze dell'ordine che non fanno rispettare le regole, cittadini menefreghisti che non le rispettano, ognuno a suo modo contribuisce a fomentare il caos in cui viviamo. Nessuno escluso. Di certo amano riempirsi la bocca, con la parola sicurezza, creando campagne costose per promuoverla, ma che risultano spesso inefficaci. Lo dimostra la realtà dei fatti, visibile sotto gli occhi di tutti. È anarchia vera per le nostre strade. Interventi di manutenzione e riqualificazione sulle strade abbinati alle sanzioni per chi non rispetta il codice della strada dovrebbero essere la priorità. Ma a quanto pare non interessa a nessuno".