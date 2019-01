Rifiuti, i cittadini delle vallate scaricano a Forlì

Cosa sta succedendo a Forlì? Succede che i cittadini dei comuni limitrofi dove è già partita la raccolta rifiuti da parte di Alea per evitare di pagare portano ogni tipo di rifiuto nel comune di Forlì creando quello che si vede attualmente in quasi tutti i quartieri di periferia. Mettendo di tutto in tutti i cassonetti senza un distinguo sul tipo di rifiuto e così ti trovi dove va la carta e la plastica pieni rifiuti di tutti i generi. I cittadini di Castrocaro, Dovadola ecc. che scaricano alla Rovere, San Varano e Cava; Meldola che scarica a San Martino e Ronco e così via. Mi chiedo perchè con Hera nelle zone che erano servite dal porta a porta funzionava tutto bene. Questo forse dovuto anche alla paura di dover pagare di più in quanto da parte di Alea non sono ancora state chiarite le tariffe esatte. Perchè si è voluto creare questo nuovo gestore?

Gianfranco Mazzolani