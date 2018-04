La segnalazione: "Attraversamenti pedonali ormai sbiaditi o invisibili"

Recita la segnalazione: "Allo stato attuale, fine aprile 2018, nel territorio comunale di Forlì si riscontra che quasi tutti gli attraversamenti pedonali in particolare quelli prossimi alle rotonde sono tutti ormai sbiaditi e in alcuni casi ormai decisamente invisibili a grave pregiudizio dei cittadini. Si riscontra inoltre da parte dei tanti ciclisti (giovani, anziani e donne con i bimbi nel sellino) l’abitudine consolidata di utilizzo delle “zebre” come attraversamento della carreggiata senza scendere dalla sella, con il rischio concreto di essere investiti in quanto effettuano il transito con immissione improvvisa e senza un adeguato preavvisio visivo. In un attraversamento pedonale, il ciclista deve scendere dalla bicicletta ed accompagnarla manualmente acquisendo quindi veste di pedone. Dato che il Comune, si suppone a breve, farà eseguire la nuova verniciatura degli attraversamenti pedonali, si propone di dotarli anche di segnaletica idonea, sia orizzontale che verticale, per l’utilizzo anche per i ciclisti in quanto utenti della strada al pari degli automobilisti; inoltre si propone di perimetrare anche le rotonde con la segnaletica orizzontale dedicata al transito delle biciclette. Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti".

Claudio Torrenzieri