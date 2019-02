"Se si spegne l'inceneritore, ma gli altri comuni che lo utilizzano come fanno?"

Recita la segnalazione: "Il sindaco Drei afferma che "Il più grande obiettivo per la città è spegnere l'inceneritore, ce la faremo solo se saremo i migliori". Giusto spegnere l'inceneritore e i forlivesi faranno il massimo per essere i migliori, ma come si organizzeranno gli altri comuni che stanno utilizzando l'inceneritore di Forlì, vedi Ravenna e altri?"

Gianfranco