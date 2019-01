Furto di un autoveicolo Fiat 500 L: sparita un'auto d'epoca

Nella notte tra sabato e domenica nella "tranquilla" Forli, dopo le 23.30 è stata rubata in centro vicino all'Avis la mia Fiat 500 L d'epoca (1971). Se qualcuno per caso avesse visto qualcosa, o la vedesse in giro, vi chiedo cortesemente di contattare i Carabinieri. È targata GR 85280. É color bianco panna con gli interni rossi ed ha il portapacchi dietro. Sono legato a quella vettura ad un grande valore affettivo piu che economico.