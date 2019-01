Recita la segnalazione: "Il 3 gennaio scorso il gattino Rossetto non è più tornato a casa. Abitiamo in viale della Libertà 28, vicino al bar. E' di taglia media ed ha circa 8 mesi. E' di colore rosso. Non è castrato. Non aveva il collare quando era uscito. Chi lo vede può contattare il numero 3247811093".