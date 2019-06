Gestione degli sfalci, "Forlì è una giungla"

Recita la segnalazione: "Condivido al 100% le affermazioni di Giordano Biserni (Asaps) sulla condizione assurda della manutenzione e gestione degli sfalci. Ricordo perfettamente le dichiarazioni dell'assessore Sanzani e del sindaco Drei dell'estate scorsa che avevano addossato le colpe alla ditta incaricata degli sfalci e avevano promesso che a brevissimo e soprattutto nell'anno nuovo tutto avrebbero risolto per rendere sicure e dignitose le strade forlivesi. Nei tempi passati, almeno in occasione delle elezioni, tutto veniva ripulito e la segnaletica stradale rinfrescata. Ora neanche questo basta. Le città limitrofe (Faenza, Cesena e Ravenna) sembrano Svizzere in confronto a Forlì. Evidentemente qualcosa funziona meglio".

Adriano Spadoni