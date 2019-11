Festa delle forze armate, ignorati i Gialli del Calvario. Ci pensa un cittadino a deporre i fiori

Riporta la segnalazione:

Oggi passando casualmente in Piazza Dante ho notato quanto fatto da alcuni volenterosi cittadini che hanno sopperito a quanto avrebbero dovuto fare le autorità civili e militari che in occasione della festa delle forze armate e dell'anniversario della vittoria della prima guerra mondiale hanno ignorato completamente il monumento eretto a ricordo del reggimento Gialli del Calvario così chiamato per aver conquistato con battaglie sanguinose il monte Podgora detto Calvario. Per tale battaglia al reggimento, che aveva sede a Forlì, fu conferita la medaglia d'oro. Apparteneva a questo reggimento, detto Reggimento dei Forlivesi, Decio Raggi, prima medaglia d'oro al valore militare conferita nella prima guerra mondiale. Il tempo passa e le memorie si affievoliscono. Peccato!