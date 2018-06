Giardinetti in degrado in via Avogadro, la lamentela di una cittadina

Recita la segnalazione: "San Martino in strada in via Avogadro, giardini in degrado da mesi e mesi, è una vergogna. Lampioni con vetri rotti che basta sfiorarli e rischiano che cada il vetro sopra a bambini piccoli e genitori a seguito, giochi in disuso, erba alta con montagne di erbaccia marcia e puzzolente, una vergogna".