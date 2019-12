"Gli alberi in Corso Garibaldi vanno potati. Ci sono rami pericolanti"

Recita la segnalazione: "Passando per Corso giuseppe Garibaldi e alzando lo sguardo ho notato questi alberi alti più o meno come il palazzo accanto e non capisco perchè non vengano mai tenuti in modo consono. Ho notato che ci sono anche dei rami spezzati in bilico sul albero che stanno per cascare per terra, rischiando di colpire i passanti. Questi alberi non sono mai stati potati ne dalla vecchia amministrazione e nemmeno da questa. Quindi chiedo a chi di dovere di procedere con la potatura di questi alberi prima di qualche disgrazia".