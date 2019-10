Gli incivili insistono: sacchi dell'immondizia gettati lungo la strada

Recita la segnalazione: "Ecco per l'ennesima volta che qualche "genio" continua a lasciare i propri sacchi di rifiuti in via Poletti, zona di campagna tra Forlì e Castrocaro incurante della presenza delle case nei paraggi e che tra l'altro dicono di aver anche visto il mezzo da cui sono "scappati" i sacchi in questione. Speriamo che questa segnalazione serva da deterrente al losco individuo anche perché chi lo ha visto a quest'ora dovrebbe averlo già segnalato a chi di competenza".