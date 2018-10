Ritrovato un gatto grigio, l'appello di una cittadina

Dice Eugenia: "ABBIAMO RITROVATO UN GATTO GRIGIO SCURO CON GLI OCCHI GIALLI. Si aggirava sperduto tra Via Pellegrino Laziosi e Via Giacomo della Torre. Non ha collare né targhetta, ma siamo certi che sia abituato a stare in casa perché ha molta paura delle auto, non teme l’uomo ed è in ottime condizioni. Al momento lo stiamo ospitando in casa nostra, se fosse vostro o se aveste informazioni contattate: 3385394290 Segni particolari: ha qualche problema alla coda, che tiene costantemente piegata"