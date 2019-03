"Gravi segni di inciviltà. Forlì sta diventando una pattumiera"

Recita la segnalazione: "Forlì sta diventando una pattumiera. Rifiuti abbandonati ovunque. Lunedì mattina n Via Monari davanti al negozio di calzature dove c'è un contenitore era legato all'esterno un sacchetto blu-azzurro e martedì mattina ce ne erano altri questa volta in terra. Sempre martedì per caso mi trovavo in Via Campo dei Fiori di fronte al Super Mac e in terra poco distante dall'altro lato della strada c'erano una ventina (e forse più) di sacchi grandi neri pieni zeppi (vedi foto). Adesso mi chiedo se questi gravi segni di inciviltà sono lasciati volutamente per disfattismo oppure comandati da qualcuno "a tavolino". Lì intorno ci sono molte telecamere e anche di fronte a dove sono stati abbandonati quindi mi chiedo perchè la Polizia Municipale o chi per lei non facciano dei controlli. Si risalirebbe sicuramente a chi li ha abbandonati. Non è necessario aspettare l'installazione delle telecamere, volendo ci si può già attivare con quelle esistenti".

Maria Grazia Misirocchi