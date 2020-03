Grigliate, camminate e pic-nic a per la valle del Montone nonostante i divieti

Questo lo sfogo di domenica di un lettore: "A Castrocaro gli anziani si radunano come sempre in piazza e abbondano le passeggiate per il viale, a Dovadola c’è chi va a tartufo, a Rocca San Casciano il sindaco è in quarantena ma tantissimi cittadini oggi hanno fatto sfoggio anche sui social delle loro giornate passate a gironzolare a piedi, fare grigliate e pic-nic non rispettando nessuna norma, in primis quella del buon senso. In un momento come questo è assurda la mancanza di senso civico e di provvedimenti".