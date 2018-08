Una lettrice segnala: "Grossi problemi a seguito del cambio viabilità in alcune strade al Ronco"

Recita la segnalazione di Simona: "Una decina di giorni fa è stata modificata la circolazione delle strade via Alberi e parallele zona ronco. La via alberi è diventata a senso unico. La variazione è stata fatta dalla sera alla mattina senza grandi comunicazioni. Ad oggi ancora tantissime macchine da via Noferini girano a sinistra pur avendo obbligo di svolta a destra e quindi arrivano contro mano rischiando incidenti con chi invece il senso lo imbocca nel verso giusto. Il problema grosso di via degli Augustini che interseca via Alberi non è stato risolto e in questo incrocio nell'ultimo mene ben due incidenti importanti sono avvenuti per fortuna senza esiti fatali, senza contare i precedenti. Ho contattato anche la polizia municipale per comunicare la problematica. I cartelli ci sono ma evidentemente o gli automobilisti sono troppo distratti o poteva essere fatta in maniera più incisiva e il cambio comunicato per tempo. Per chi gira in queste strade fondamentale ancora oggi portate molta attenzione anche se dovrebbe essere acquisito il senso unico"