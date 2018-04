La segnalazione di un cittadino: "Ho perso il portafoglio zona via Salinatore"

Recita la segnalazione di Gilberto Cedioli: "Ieri sera verso le 19 sono sceso dall'auto per entrare in un negozio con il portafoglio in tasca e in un'altra tasca il denaro, uscito dal negozio non mi sono ritrovato piu' il portafoglio, propabilmente lo avevo perso gia' prima di entare nel negozio, se qualcuno lo trova lo porti per favore alle forze del ordine o a casa mia in via pelacano 132 Forlì contiene tutti i miei documenti e carte bancomat e altre carte molto importanti per me non contiene denaro, offro ricompensa a chi me lo ritrova con i miei documenti e le mie carte molto importanti Grazie Mille"

Cedioli Gilberto 339 - 416 46 30