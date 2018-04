I genitori di un ragazzo autistico: "Grazie insegnanti, abbiamo visto una grande umanità"

Buongiorno, siamo Massimo e Daniela, genitori di Federico Giunchi, un ragazzo autistico che ha frequentato la scuola media Orceoli. Siamo già arrivati all'ultimo anno e dobbiamo salutare questa scuola con grande dispiacere e con la prospettiva di un nuovo percorso nelle scuole superiori dove incontreremo nuovi compagni e nuovi professori con la speranza di trovare lo stesso amore nell'insegnamento che nostro figlio ha ricevuto fino ad ora in questa scuola.

Un grande grazie al Prof. Melchiorre che ha capito le nostre esigenze di genitori e i bisogni di Federico. Un grande grazie alla Preside Barbara Casadei che ha sempre molta attenzione per questi bambini speciali.Un grande grazie alla Prof. Laura e alla Prof. Amanda e all'educatore Marco per i quali proviamo profonda gratitudine perchè hanno sempre seguito con costanza e dedizione le terapie che fa Federico, ottenendo ottimi risultati. Un grande grazie alle collaboratrici della scuola, sempre simpatiche e affettuose.

Grazie per essere sempre stati molto attenti e sempre presenti a risolvere ogni difficoltà e ben disposti a un continuo dialogo e confronto in ogni momento con noi genitori e i terapisti. Durante questi tre bellissimi anni, come genitori abbiamo visto un impegno e un lavoro costante che hanno fatto crescere nostro figlio. Abbiamo incontrato nella scuola una grande umanità.

Per questi bambini è importante avere insegnanti che si occupano di loro con amore e dedizione, accettandoli con i loro pregi e i loro difetti.

Per noi genitori è molto importante sapere che i nostri figli siano felici e sereni nell'ambiente scolastico e noi abbiamo portato a scuola Federico ogni mattina con la massima tranquillità sapendo che sarebbe stato accolto a braccia aperte in un ambiente positivo e sarebbe stato seguito da personale nel quale abbiamo sempre riposto massima fiducia. Sicuramente Federico porterà con sé, per tutta la sua vita, bellissimi ricordi dei suoi compagni di classe e di questi suoi meravigliosi insegnanti, ancora GRAZIE !!!



Massimo Giunchi

Daniela Masucci