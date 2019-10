I porticati di Corso Diaz scambiati per urinatoi di animali: "Padroni incivili e maleducati"

Recita la segnalazione: "Come ogni fine settimana, vado con mio marito a fare una passeggiata in centro. Domenica mattina giornata stupenda, un po' umida. Il nostro tragitto abituale tocca Corso Diaz e comunque diverse vie del centro storico. Tutto bene giusto? Purtroppo no. Forse domenica era passata una mandria di poveri cani che portati a passeggio dai loro padroni molto maleducati e incivili, hanno fatto i loro bisogni liquidi ovunque, ma principalmente sotto i porticati di corso Diaz, vicino alle porte delle case, dei negozi, nelle colonne. Mi dispiace non riuscire a documentare il "profumo" che aleggiava, ma di essere riuscita a fotografare solo lo spettacolo abominevole che questi umani, non e' certamente colpa dei cani, hanno generato. Mi chiedo se qualcuno andasse a urinare vicino al portone di casa loro queste persone sarebbero contente vero? Una vergogna