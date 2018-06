"Ieri sera ho visto quest'oggetto in cielo, l'hanno visto altri?"

Lunedì sera intorno alle 20.45 ho visto quest'oggetto in cielo con un alone arancione intorno. Mi trovavo sulla via Emilia all'ingresso di Forlimpopoli venendo da Forlì. Andava molto veloce da Meldola in direzione mare, non ho percepito forti rumori. QUalcuno può aiutarmi ad identificarlo? Fino a quando ho preso in mano il telefono e l'ho fotografato l'oggetto era già lontano.

Una lettrice

---------

La risposta della redazione: fonti giornalistiche ipotizzano che si tratti di attività di aerei militari americani. La direzione indicata, dagli Appennini forlivesi verso il mare, indicano una traiettoria compatibile con i movimenti di ritorno alla grande base militare americana di Aviano. Il color arancione potrebbe essere l'utilizzo di postbruciatori del motore a rezione dell'aereo militare.