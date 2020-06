"Ignobile situazione in viale Andrea Costa con marciapiedi impraticabili e caditoie ostruite"

Recita la segnalazione di Cristina: "Questa la ignobile situazione in viale Andrea Costa, marciapiedi impraticabili causa la crescita primaverile dei tigli che non vengono potati ed enormi pozzanghere di acqua stagnante che non riesce a defluire nelle caditoie laterali alla strada perché ostruite da rifiuti foglie e infiorescenze".