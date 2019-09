Scrive Leonardo nella sua segnalazione: "Il parco Don Arturo Femicelli, è ridotto uno schifo e non solo questo parco. Anche il parchetto Silver Sirotti dietro il cinema Astoria nasconde sacchetti della spazzatura sotto i cespugli. Chi di competenza si occupa di cavolate e non di mantenere una sanità e decoro per Forlì; quando uno passeggia per qualsiasi parco di questa città, vedrà solamente spazzatura sparpagliata. Una vergogna!"