"Il degrado è proprio in centro", la segnalazione di un cittadino

Recita la segnalazione: "Se si vuole trovare un'area degradata e brutta non occorre allontanarsi troppo dal centro della città, anzi è proprio in pieno centro, vicinissimo a piazza Saffi, sotto ai palazzi statali dove da anni sono presenti impalcature delle quali ho dimenticato lo scopo. Nessuno vi lavora e l'area è abbandonata a sé ed ai piccioni che l'hanno ricoperta di guano. Bello spettacolo per i turisti che vengono a vedere le bellezze artistiche del san Domenico e le stesse apprezzabili bellezze architettoniche della nostra bella Piazza. Non ci si dovrebbe vergognare un po'? Almeno ci mettessero un cartello di spiegazione e giustificazione di tale schifo!"